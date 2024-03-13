كيف تتخلص من الكسل بعد الاستيقاظ من النوم فى شهر رمضان؟

يشعر الكثير من الأشخاص بالكسل خلال نهار رمضان نتيجية للصيام، لذلك بعد الاستيقاظ من النوم في شهر رمضان، يمكنك اتباع بعض الطرق للتخلص من الكسل والشعور بالنشاط والحيوية، إليك سبعة طرق مفيدة كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد".

7 طرق للتخلص من الكسل بعد الاستيقاظ من النوم فى شهر رمضان

تناول وجبة إفطار مغذية: ابدأ يومك بتناول وجبة إفطار صحية ومغذية تحتوي على مصادر جيدة للبروتين والكربوهيدرات المعقدة والفواكه والخضراوات.

هذا سيمد جسمك بالطاقة اللازمة للنهار ويساعد في تخفيف الكسل.

تجنب التأخير في السحور: حاول أن تستيقظ في وقت مبكر قبل الفجر لتتمكن من تناول وجبة السحور.

تأكد من تناول وجبة سحور متوازنة وغنية بالمغذيات لتمد جسمك بالطاقة اللازمة لليوم.

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة: قد يكون من المفيد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد الاستيقاظ، مثل المشي أو تمارين الاستطالة.

هذا سيساعد على زيادة تدفق الدم وتحفيز الجسم والعقل.

الاستحمام بالماء البارد: قد يساعد الاستحمام بالماء البارد على تنشيط جسمك وتحفيز اليقظة.

جرب تدفق الماء البارد على وجهك وجسمك لبضع دقائق بعد الاستيقاظ.

تناول الماء بكميات كافية: يُعتبر الإفطار السحور الطويل في شهر رمضان فترة طويلة من الصيام وعدم تناول السوائل.

لذا، احرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب والنشاط.

التخطيط وتحديد الأهداف: حاول تحديد أهدافك ومهامك لليوم وقم بتخطيطها، هذا سيساعدك على التركيز والتحفيز للبدء في الأعمال والتخلص من الكسل.

النوم الكافي في الليل: حاول أن تحصل على قدر كافٍ من النوم في الليل.

النوم الجيد يعزز النشاط ويقلل من الشعور بالكسل خلال النهار.

تذكر أن الاستيقاظ في شهر رمضان يتطلب ضبط الجدول اليومي وتكييف النمط الحياتي، قد يستغرق البعض بضعة أيام للتكيف، لذا كن صبورًا واعتن بنفسك وقم بممارسة العبادات والأعمال الصالحة.