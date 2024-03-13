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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الرقاق بالكبد والقوانص

رقاق
رقاق

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الرقاق بالكبد والقوانص، وهو طبق مصري تقليدي شهير:

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المكونات لعمل رقاق بالكبد والقوانص 


- 500 غرام من الكبد (يفضل استخدام كبد الدجاج)
- 500 غرام من القوانص
- 1 كوب من الطحين
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون
- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
- ملح حسب الذوق
- زيت للقلي

طريقة عمل رقاق بالكبد والقوانص 


1. قم بتنظيف الكبد والقوانص جيدًا وازيلي الأغشية الزائدة إن وجدت. قطعها إلى قطع صغيرة.

2. في وعاء، امزج الطحين مع البابريكا والكمون ومسحوق الثوم والملح. وتسويتها جيدا فى الطاسة يمكنك ضبط كمية التوابل وفقًا لذوقك الشخصي.

3. ضع طبقة من الرقاق مع قطع الكبد والقوانص في الصنية وقم بتغطيتها جيدًا بالخليط الجاف. تأكد من تغطية كل قطعة بشكل متساوٍ.

4. سخن الفرن وقومي بإدخال الصنية فية لتسويتها. 

5. راقبي الصنية فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. قد يستغرق ذلك حوالي 5-7 دقائق لكل وجهة. 

6. قدم الرقاق بالكبد والقوانص ساخنًا كوجبة خفيفة أو طبق جانبي.

يمكن تقديم الرقاق بالكبد والقوانص مع صلصة الثوم أو الصوص المفضل لديك. 

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