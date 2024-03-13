"الاراجوز فن شعبي" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "المسؤولية الأسرية والتحديات التى تواجهها" ألقاها محمد أمام موضحا أن الأسرة هي المكان الذي يكتسب فيه الفرد مهاراته وعاداته، والأصدقاء ودور الأسرة في اختيار الصديق النافع، والتحديات التى تواجه الأسرة بجميع أشكالها، وواجب الأسرة في مواجهة مثل هذه التحديات،

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "التخطيط العلمي وسبل النجاح" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن التخطيط العلمي ومفهومه، وأنواع ومراحل التخطيط العلمي، والتخطيط العلمي بصفته أهم سبل النجاح.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" الاراجوز كفن شعبي" ألقاها خالد حلمي حيث عرف الاراجوز هو تمثال خشبي يحركه شخص خفي، ويعتبر شكلا مسرحيا في صورة بسيطة، ربما هو الابسط للمسرح المتنقل، وهو الأشهر شعبيا في مصر على الإطلاق، وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الآثار المترتبة على الممارسات الأثرية "ألقاها العادلي حسان متحدثا عن ماهية الثأر وأهميتها، ومظاهر الثأر ونتائجه، والحلول للقضاء على ظاهرة الثأر، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "المسرح والفنون المسرحية" ألقاها المخرج المسرحي أحمد يوسف الجمل موضحا أهمية المسرح، وأنواع وأشكال المسرح، ومكونات وأدوات المسرح.

أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "الفأر والأسد" أداء نيرمين البير ومديحة كامل، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية كروشية نفذتها أسماء أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها مها السعدي لرواد المكتبة.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.