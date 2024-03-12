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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من أعمال الرصف والصيانة بشوارع مدينة الأقصر

صدى البلد

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع يوسف حسن الرئيسي وتفرعاته بداية من شارع مدرسة الصنايع مرورا بشارع الضرائب العامة القديم وصولا حتى شارع طريق الكباش بمنطقة حي وسط، تحت إشراف وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأطوال 600 م، وذلك توازياً مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف المناطق والأحياء التابعة لمدينة الأقصر.

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وتضمنت الأعمال إزالة طبقات الرصف القديمة بسمك 60 سم متراكمة بطول 600م وعرض 12م بإجمالي 3200 م3، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والتليفونات، وجار تركيب بلدورات الأرصفة الجديدة بطول 1 كم على جانبى الطريق.

من جانبه، شدد محافظ الأقصر، على ضرورة الانتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، والتى تشمل تنفيذ أعمال الرصف، وما يعقبها من أعمال الطلاء والتجميل والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالى والحضاري اللائق للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024.

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