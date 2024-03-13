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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منصة أيادي مصر بالأقصر تواصل ترويج المنتجات الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية

صدى البلد

 

للمرة الثانية على التوالى تواصل منصة آيادى مصر برئاسة نجوى النوبي رئيس وحدة منصة آيادى مصر بمحافظة الأقصر أعمال ترويج المنتجات الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية  ضمن خطة عملها داخل محافظة الأقصر.


ونظمت الوحدة معرض اهلا رمضان  لتسويق منتجات  المصنعة بأيدى حرفين منصة آيادى مصر  بالتعاون مع النادى الأهلى بالأقصر لعدد من العارضين من الحرفين المتميزين  فى العمل اليدوى بالمحافظة  .

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وأكد حسين بدوى عبد العاطى مدير النادى الأهلى بأن النادى يفتح أبوابه لجميع السيدات والفتيات والشباب  الحرفين وذلك من أجل مساعدتهن فى النهوض إقتصاديا داخل المجتمع المحلى مضيفا أن  هذه المنتجات يجب أن تغزو الأسواق الأوروبية والعالمية من جودتها ومتانتها .

واكد زوار المعرض أن  الأسعار فى متناول الجميع كما طالبو إدارة النادي بتكرار هذا النوع المعارض  لأنه يلبى احتياجاتهم الأساسية والأسرية.

وتوجهت رئيس المنصة بالشكر إلى إدارة النادى الأهلى لما بذلوه من جهد مشترك مع أعضاء المنصة فى افتتاح هذا المعرض.

يأتى ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية .

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الأقصر أصحاب الحرف اليدوية والتراثية أصحاب الحرف اليدوية الحرف اليدوية والتراث السيدات والفتيات تسويق منتجات منصة ايادى مصر

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