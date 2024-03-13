قطار "الأقصر/ الإسكندرية" ينهي حياة سبعينية في سوهاج

انتهت حياة ربة منزل في بداية العقد الثامن من العُمر، أسفل عجلات قطار "الأقصر/ الاسكندرية"، وذلك أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة باصطدام القطار بـ"ربة منزل" أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعوة 'كلثوم ا.ا.ع' 70 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وأفاد نجلها المدعو 'محمد ا.ح.ا' 30 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.