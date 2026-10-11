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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفاجأة غير متوقعة من عروس لروبي في حفل زفافها.. والأخيرة: «قامت هي اللي مفرحاني»

روبي من حفل زفاف
روبي من حفل زفاف
يمنى عبد الظاهر

عاشت الفنانة روبي لحظات من السعادة خلال إحيائها حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى، بعدما فاجأتها العروس بالاحتفال بعيد ميلادها وتقديم قالب تورتة لها وسط أجواء احتفالية، في لفتة عفوية تعكس إعجابها بالفنانة.

وتوقفت الموسيقى للحظات قبل ظهور التورتة على أنغام أغنية عيد الميلاد، وسط تفاعل الحضور، فيما استقبلت روبي المفاجأة بالضحك والفرحة، لتتحول الأجواء إلى احتفال مزدوج يجمع بين فرحة الزفاف وعيد ميلادها.

وشاركت روبي متابعيها مقطع فيديو يوثق هذه اللحظات عبر حساباتها الرسمية، وعلقت عليه قائلة: «كنت رايحة أفرح العروسة القمر دي، قامت هي اللي مفرحاني.. ألف مبروك لعائشة وزياد، ويارب يسعدهم في حياتهم».

واستكملت روبي فقرتها الغنائية خلال الحفل، وقدمت مجموعة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها المدعوون، من بينها «إنت عارف ليه»، و«نمت ننه»، و«ليه بيداري كده»، و«مشيت ورا إحساسي»، و«استنى»، و«قلبي بلاستيك»، كما غنت «مش مغرورة» من ميني ألبومها الأخير «الحب إيه»، وسط أجواء من البهجة والتفاعل


 

الفنانة روبي أنغام أنغام أغنية عيد الميلاد الحب إيه مشيت ورا إحساسي مش مغرورة إنت عارف ليه» نمت ننه

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