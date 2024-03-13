تعرف على مواعيد مكاتب البريد في رمضان بالأقصر

أوضح أنسى أسعد مدير المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة العامة للبريد بمنطقة الأقصر أن مواعيد عمل كافة مكاتب البريد على مستوى مراكز ومدن المحافظة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً طوال شهر رمضان المبارك.



وأضاف مدير المبيعات و خدمة العملاء بالإدارة العامة للبريد بمنطقة الأقصر أنه إلى جانب عمل مكاتب البريد تستمر أعمال السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات البريدية ومواقعها كالتالي متنقل 1 بجوار وحدة مرور اسنا ومتنقل 2 بجوار مركز شباب البعيرات بجوار المعدية بالضفة الغربية ومتنقل 3 أمام مستشفى حورس للتأمين الشامل بأرمنت وبجوار موقف أرمنت غرب.