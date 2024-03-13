بـ 5 مليارات يورو.. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات إضافية لـ أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الموافقة على مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا.

وحسب شبكة "يورو نيوز"، توصلت دول الاتحاد الأوروبي مساء اليوم، الأربعاء، إلى اتفاق تم التوصل إليه بشق الأنفس لتعزيز وتجديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

والاتفاق الذي أبرمه السفراء في بروكسل، يسمح بإعطاء 5 مليارات يورو إضافية إلى أوكرانيا حتى نهاية العام، والذي سيأتي بالإضافة إلى 6.1 مليار يورو تم الالتزام بها منذ أوائل عام 2022.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كشف أن الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة من الأسلحة والمعدات في إطار عمليات الدعم المقررة لشعب أوكرانيا.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة ستواصل حث الكونجرس على تعزيز مصالح أمنها القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.