لماذا اختار رسول الله غار حراء للتعبد والاعتكاف؟.. أحمد عمر هاشم يوضح

تحدث أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسباب اختيار رسول الله لغار حراء.

وقال “أحمد عمر هاشم”، خلال برنامج “يوميات الرسول”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الله عز وجل اختار رسول الله ووفقه وجعله لا يرى رؤية في المنام إلا وكانت مثل فلق الصبح.

وأضاف أن رسول الله اختار غار حراء ليتعبد به، لكون من يجلس به يستطيع أن يرى وينظر من خلاله إلى الكعبة المشرفة، متابعا: التحنث والاعتكاف عبادة، والتأمل والتدبر عبادة.

واسترسل “رسول الله ترك ما بداخل مكة من لهو وذهب واختار غار حراء”، منوها بأن الله عز وجل كان يحمي نفس رسول الله من كل مكروه وسوء.