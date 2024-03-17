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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يُحاكي نصر الدين طوبار.. شاهد أشهر المبتهلين بالوادي الجديد

الشيخ نصر ميلاد
الشيخ نصر ميلاد

التقى “صدى البلد” في إحدى السهرات الرمضانية، بالشيخ نصر ميلاد بالوادي الجديد،  للتعرف منه على رحلته الإيمانية بين قراءة القرآن والابتهالات.

يقول الشيخ: "اسمي منصور محمد حسين عبد الله ميلاد، وشهرتي الشيخ نصر ميلاد،  من مدينة موط مركز الداخلة الوادي الجديد، خريج أزهر ليسانس لغة عربية عام 1987 وحاليا على المعاش.

وأضاف أنه منذ صغره ويعشق تلاوة القرآن الكريم  والابتهالات والمديح، ويعتبر الشيخ الوحيد المعروف بصوته العذب على مستوى محافظة الوادي الجديد، بل ومعروف على المستوى الإقليمي والمحلي. 

وأوضح أنه عضو مؤسس في فرقة الإنشاد الديني المعتمدة من وزارة الثقافة، والتي تجول مراكز المحافظة.

وذكر أن رحلته بدأت منذ أن كان في الكلية بمحافظة أسيوط، حيث كان يحيي الليالي الرمضانيةوسهرات قرانية في جميع مراكز أسيوط. 

وأوضح أنه تقدم للعديد من المسابقات في الإذاعة، ومنها مسابقة الأصوات الذهبية،  وحصل على المراكز الأولر على مستوى الجمهورية، ومن ضمن المسابقات أنه امتحن علي يد أبو العينين شعيشع  “عليه رحمة الله”،  وحصل على المركز الأول ولكن الوساطة والمحسوبيات حالت بينه وبين الوصول إلى الإذاعة رغم حصوله على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

محافظ الوادي الجديد يتفقد خط تعبئة وتغليف المواد الغذائية


وأكد الشيخ نصر أنه سعيد وراض بقضاء الله رغم عدم توفيقه للوصول للإذاعة، مشيرا إلى أنه حاليا قارئ قرآن ومبتهل بالمجمع الإسلامي بالداخلة، فضلا عن كونه قارئ قرآن الجمعه من كل أسبوع بالمجمع الإسلامي بالداخلة.

https://fb.watch/qMaiK2I3l1/?mibextid=Nif5oz

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