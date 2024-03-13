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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد خط تعبئة وتغليف المواد الغذائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، خط تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإنشاء أول مركز تعبئة متكامل؛ لبدء تعبئة ٤٠٠ طن سكر وتوزيعها بمبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية بواقع ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد رجب مدير عام التموين وعدد من التنفيذيين المعنيين.

لـ«دعم أصحاب بطاقات التموين».. تسليم 29 طن سكر لأهالي الوادي الجديد

واستعرض المحافظ مراحل التعبئة والطاقة الإنتاجية للخط التي تصل لـ ٢.٥ طن مواد غذائية/ الساعة، وتشمل السكر والأرز والمكرونة والبقوليات، موجهًا بالبدء في تجهيز مركز متكامل يضم خطي إنتاج ومخازن لتخزين الإنتاج وفقًا للاشتراطات والمواصفات التي تتوافق مع هيئة سلامة الغذاء، وتدريب العاملين بالمركز على طرق التشغيل والإنتاج؛ لضمان كفاءة وسرعة العمل، وتوفير السلع الغذائية المعبأة للمواطنين بكافة المراكز.

أصحاب البطاقات التموينية اقات التموينية البطاقات التموينية الطاقة الانتاجية اللواء دكتور محمد الزملوط حافظ الوادي الجديد ديد توفير السلع هيئة

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