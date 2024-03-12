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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لـ«دعم أصحاب بطاقات التموين».. تسليم 29 طن سكر لأهالي الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسليم وتوزيع 29 طن من السكر الحر لمراكز المحافظة الخمسة، في إطار مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع 2 كيلو لكل فرد بالبطاقة التموينية بسعر 27 جنيه للكيلو يتم صرفها من خلال بدالي التموين على مرحلتين خلال الشهر.

وشدد الزملوط، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، على أن تكون الأولوية لتغطية احتياجات القرى والمناطق النائية، لتوفير السلعة بالسعر الرسمي ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

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يشار إلى أنه تم الانتهاء من التوزيع بقرى مركز الخارجة (المنيرة - الشركة 55 - بورسعيد - ناصر الثورة - بولاق - صنعاء - فلسطين)، وقرى مركز الداخلة (الصحوة - الأمان - العروبة - المستقبل - المعسكر - غرب الموهوب الأم)، وبقرى مركز الفرافرة (أبو منقار - أبو هريرة - مدينة الفرافرة)، وبمركز باريس (القصر - جدة)، وبقرى مركز بلاط ذخيرة - تنيدة - شمس.

أصحاب البطاقات التموينية الانتهاء الحملات التموينية والرقابية اللواء محمد الزملوط تكثيف الحملات التموينية

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