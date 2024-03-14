مخزونات النفط الأميركية تهبط بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام هبطت 1.5 مليون برميل إلى 447 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وأضافت أيضا أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 220 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس.



وذكرت الإدارة أن مدخلات الخام في المصفاة ارتفعت 390 ألف برميل يوميا.



وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.9 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وجاء في بيانات الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 5.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 234.1 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.9 مليون.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 880 ألف برميل في الأسبوع إلى 117.9 مليون، مقابل توقعات بانخفاض قدره 150 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن واردات الولايات المتحدة من الخام نزلت الأسبوع الماضي بمقدار 241 ألف برميل يوميا.