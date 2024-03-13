مصطفى كامل: فيه حاجات كتير عن حياة حلمي بكر مقدرش أصرّح بيها

قال الفنان مصطفى كامل، إنّ الملحن الراحل حلمي بكر كان صديقه منذ عام 1994، مشيرًا إلى أنه خلال أحاديثه معه لم يتطرق إلى الحديث عن ابنه هشام.

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "منذ سنوات، تم الحديث عن ابنه في إشكالية متصلة بشقته، لكنه لم يعلق ولم يكن مهتما، وهناك أمور أخرى كثيرة أعرفها لا أستطيع البوح بها".

انفصل

وتابع الفنان: "من ناحية أخرى، قال لي هشام وقِيل لي من آخرين إن حلمي بكر انفصل عن والدة هشام منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، فسافر هشام خارج مصر بعد 4 سنوات من الانفصال ولم يحصل أي شيء منه، وهذا الأمر لم معانٍ كثيرة، فمن يريد الحنية من ابنه عليه أن يهتم به".