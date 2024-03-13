محمد ثروت: دوري في مسلسل «الكبير أوي 8» كرم من ربنا ليا

تحدث الفنان محمد ثروت عن تجسيده لدوره "شاكر" في مسلسل "الكبير أوي 8"، قائلاً: "هو كرم من ربنا، مسلسل الكبير، هو عمل كبير للغاية، ومشاركتي فيه؛ سببت لي سعادة كبيرة، لأني هخرج على المشاهدين بشخصية جديدة".

وأضاف محمد ثروت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أنه يحب العمل مع الفنان أحمد مكي على المستوى الشخصي، و على المستوى الفني، هناك توافق كبير بينه وبين الفنان أحمد مكي.

وأشار الفنان محمد ثروت إلى أنه سعيد للغاية بسبب عمله مع المخرج أحمد الجندي، معلقا: "الأستاذ أحمد الجندي من المخرجين الجمال جدا في الكوميديا".