رامز جاب من الآخر.. محمد ثروت يضع "روج" لـ أوس أوس

حل الفنان محمد ثروت والفنان أوس أوس ، ضيفي الحلقة الثالثة من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” ، للفنان رامز جلال.

وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب في أوس أوس ومحمد ثروت، ووجه رامز جلال حديثه لأوس أوس قائلا:" أنت متمثلش تاني"، ورد أوس أوس قائلا:"حاضر ".

وطلب رامز جلال من محمد ثروت بوضع “روج” لأوس أوس أثناء تنفيذ المقلب، وبالفعل قام محمد ثروت بوضع الروج لأوس أوس.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.