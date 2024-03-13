عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جاب من الآخر.. محمد ثروت يضع "روج" لـ أوس أوس

صدى البلد

حل الفنان محمد ثروت والفنان أوس أوس ، ضيفي الحلقة الثالثة من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” ، للفنان رامز جلال

 

«أوس أوس» في رامز جاب من الآخر: هنموت هنا |شاهد

"حيوانات لأ"|صراخ ورعب أوس أوس ومحمد ثروت بعد رؤية كلب رامز جلال

وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب في أوس أوس ومحمد ثروت، ووجه رامز جلال حديثه لأوس أوس قائلا:" أنت متمثلش تاني"، ورد أوس أوس قائلا:"حاضر ".

وطلب رامز جلال من محمد ثروت بوضع “روج” لأوس أوس أثناء تنفيذ المقلب، وبالفعل قام محمد ثروت بوضع الروج لأوس أوس.

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

رامز رامز جلال محمد ثروت أوس أوس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

ترشيحاتنا

ردًا على تصريحات بوتين.. أمريكا تكشف موقفها بشأن استخدام السلاح النووي

فيفي عبده: «كل الرجالة بتخون زوجاتها.. والست لما تعرف لازم تطنش»

سرايا القدس تستهدف معسكر الطيبة العسكري للاحتلال بوابل كثيف من الرصاص

بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الرابعة من شهر رمضان بالحرمين

رامز جاب من الآخر.. محمد ثروت يضع "روج" لـ أوس أوس

شرب منه كثيرًا فتوقف قلبه| حكاية مشروب أدمنه المصريون وأفجع اللاعب أحمد رفعت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بكوب دقيق فقط

تخنت أوي .. السبب الحقيقي وراء زيادة وزن شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الجلاش بالكاستر على قد الأيد

شائعات بشأن اتجاه سامسونج لتغيير تصميم ساعتها الذكية.. ماذا تخبئ لمتابعيها؟

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ