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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"حيوانات لأ"|صراخ ورعب أوس أوس ومحمد ثروت بعد رؤية كلب رامز جلال

صدى البلد

حل الفنانان محمد ثروت وأوس أوس، ضيفين في الحلقة الثالثة من برنامج “رامز جاب من الآخر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر” للفنان رامز جلال

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وقام “جلال”، بإدخال كلب على محمد ثروت وأوس أوس، وبدأ أوس أوس في الصراخ بشدة، وردد قائلا "حيوانات لأ ".

وظهرت ملامح الخوف والرعب على وجه محمد ثروت وأوس اوس مع بدء تنفيذ فقرات مقلب رامز جلال.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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