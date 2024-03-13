رامز جلال ساخرا من محمد ثروت وأوس أوس: معانا رواد التمثيل العشوائي

حل الفنان محمد ثروت والفنان أوس أوس ، ضيفي الحلقة الثالثة من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” ، للفنان رامز جلال.

وسخر رامز جلال من محمد ثروت وأوس أوس قائلا:" بينافسوا بعض ولسانهم طويل وعصبيين، واحد شغال ومنتشر ومقضيها إفيهات والتاني كل لما يجيلوا دور يقول لآ".

وقال رامز جلال:" معانا ومعاكوا رواد التمثيل العشوائي في مصر".

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.