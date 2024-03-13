هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

هاجم الفنان هشام عاشور، زوج نيللى كريم، الفنان رامز جلال بسبب حلقة برنامج "رامز جاب من الآخر"، والتى استضاف فيها الفنان باسم سمرة، وقام بمهاجمة هشام عاشور وزوجته نيللى كريم.

وعلق هشام عاشور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام* قائلا: ”باسم سمرة ممثل محترف وبإذن الله هشتغل معاه في يوم من الأيام، الفنان اللي معاه صوره ونزلها، حاجة في قمة البيئة وصفيقة جدًا".

ووجه هشام عاشور رسالة قاسية لرامز جلال قائلا: “الله يكون في عونك يا ابني، هو دا الضحك بالنسبة لك؟ كده هتجيب فلوس يعني! لا دمك خفيف ولا لذاذة، زعلان منك والله”.

وقد أثار الفنان باسم سمرة حالة من الجدل الواسع أثناء ظهوره فى برنامج “رامز جاب من الآخر” عندما هاجم نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، مؤكدا أنها رفضت مشاركة باسم فى عمل معها من أجل قيام زوجها بالدور.

وهو الأمر الذى قرر أن يرد عليه هشام عاشور، زوج نيللى كريم، قائلا فى تصريحات صحفية: “باسم شخصية جدعة ولا يقصد ما يقوله لأن ببساطة هو نجم كبير وأنا مازلت أقدم أدوارا ثانوية، وبرغم من إننا عمرنا ما اتقابلنا قبل كده وأنا لست غاضبا من باسم سمرة”.

ضيوف برنامج رامز جلال 2024

كشف برومو برنامج “رامز جاب من الآخر” الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج “رامز جاب من الآخر”، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

ومن بين لاعبي الكرة إمام عاشور، ومحمود كهربا، وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف، ومحمد عبد المنعم، وعلي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

ونشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع “إنستجرام” خلال الأيام الماضية، بوستر برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر”.

وعلق على الصورة قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنه وانتوا طيبين”.