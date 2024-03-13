بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

كشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن رأيها فيما صرحت به الإعلامية بسمة وهبة بأنها قادرة على تقديم برنامج “شيخ الحارة” أو "العرافة" فى حالة غيابها.

وقالت سالى ردا على ما قالته بسمة وهبة فى ندوة “صدى البلد”: "أنا لا أجرؤ على تقديم برنامج "العرافة"، وسعيدة بما قالته بسمة وهبة عنى وهو أمر يسعدني، ولكن لا أستطيع تقديم برنامج ناجح باسم بسمة وهبة".

أما عن رأيها فى أفضل من قدمت برنامج “العرافة”؛ بسمة وهبة أم إيناس الدغيدى، ردت سالى عبد السلام قائلة: “كل منهما قدمته بطريقتها الخاصة، وكل منهما لها مذاق مختلف عن الأخرى وليس هناك مقارنة بين الطرفين”.

سالى عبد السلام

وكشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن تفاصيل مرضها الخطير الذى أصابها 6 مرات على فترات زمنية مختلفة، والذى عانت منه كثيرا إلى أن تم شفاؤها منه.

وقالت سالى عبد السلام، فى ندوة “صدى البلد”: “اكتشفت إصابتى بمرض الثعلبة بالصدفة عندما كنت أصفف شعرى، ونبهنى لهذا الأمر، وعدت إلى والدتى التى انتابتها حالة من الذهول عندما رأت فروة الرأس بهذا الشكل، وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا فى علاجى، حيث عاودنى هذا المرض 6 مرات قبل وبعد الزواج أيضا، حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة فى فروة الرأس”.

وأضافت: “ذهبت إلى الدكتور الذى شخص حالتى بدقة وكشف لى أن السبب فى ذلك هو عامل نفسى وعلاج المرض بشكل صحيح، وأعطانى بعض الأدوية التى تحتوي على كورتيزون والتى تسببت فى زيادة وزنى، وكنت وقتها أقدم برنامج على mbc، وكنت أبكى بحرقة بسبب الشكل المطلوب للمذيعة التى تظهر على الشاشة، ولم أعلن عن شيء وقتها”.

وأوضحت سالى عبد السلام: “الدكتور كان مندهشا من شكل فروة شعرى بسبب مرض الثعلبة، لدرجة أنه قال لى إنتى محسودة، وهذا الأمر دفعنى للخوف على نفسى بشدة”.