حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

كشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن حقيقة إجرائها عمليات تجميل وتخسيس، وذلك خلال استضافتها فى ندوة بموقع “صدى البلد”.

وقالت سالى عبد السلام: “إننى ضد إجراء عمليات التجميل، ولم أخضع يوما لها، ولكن لا أحجر على أى شخص يخضع لها”.

وأضافت: “أما عن عمليات التخسيس، فإننى أجريت عملية تخسيس بسبب مرضى، حيث كان وزنى 116 كيلو بسبب تناولى الكورتيزون فى الأدوية الخاصة بمرض الثعلبة، ما دفعنى إلى إجراء عملية تخسيس”.

سالى عبد السلام

وكشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن تفاصيل مرضها الخطير الذى أصابها 6 مرات على فترات زمنية مختلفة، والذى عانت منه كثيرا إلى أن تم شفاؤها منه.

وقالت سالى عبد السلام، فى ندوة “صدى البلد”: “اكتشفت إصابتى بمرض الثعلبة بالصدفة عندما كنت أصفف شعرى، ونبهنى لهذا الأمر، وعدت إلى والدتى التى انتابتها حالة من الذهول عندما رأت فروة الرأس بهذا الشكل، وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا فى علاجى، حيث عاودنى هذا المرض 6 مرات قبل وبعد الزواج أيضا، حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة فى فروة الرأس”.

وأضافت: “ذهبت إلى الدكتور الذى شخص حالتى بدقة وكشف لى أن السبب فى ذلك هو عامل نفسى وعلاج المرض بشكل صحيح، وأعطانى بعض الأدوية التى تحتوي على كورتيزون والتى تسببت فى زيادة وزنى، وكنت وقتها أقدم برنامج على mbc، وكنت أبكى بحرقة بسبب الشكل المطلوب للمذيعة التى تظهر على الشاشة، ولم أعلن عن شيء وقتها”.

وأوضحت سالى عبد السلام: “الدكتور كان مندهشا من شكل فروة شعرى بسبب مرض الثعلبة، لدرجة أنه قال لى إنتى محسودة، وهذا الأمر دفعنى للخوف على نفسى بشدة”.