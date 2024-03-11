حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

كشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن تفاصيل تعرضها للسحر لأول مرة منذ ظهورها والإعلان عن هذا الأمر بمنزلها.

وقالت سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد: تعرض للسحر ولا أعلم الشخص الذى يرغب فى ضررى حيث تكررت معى هذه التفاصيل منذ عام تقريبا حيث وجدت أمام منزلى كيس به حيوانات منوية فضلا عن عظام قطةوقد تكرر ذلك منذ أيام وهو ما دفعنى للتفكير فى أن هذا مقصود من السحر.

وأضافت سالى عبد السلام : قررت أن ابعت عائلته وأتمنى لهذا الأمر وقررت الإعلان عبر السوشيال ميديا وكتمت عائلته ترفض هذا الأمر ولكن اصريت على هذا خاصة أن هناك كثير من نصحوني بعدم الحديث او الذهاب إلى شيخ لحل الأزمة ولكنى رفضت تمام هذا الأمر.

سالى عبد السلام

وكشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن تفاصيل مرضها الخطير الذى أصابها 6 مرات على فترات زمنية مختلفة والذى عانت منه كثير إلى أن تم شفائها منه.

وقالت سالى عبد السلام فى ندوة صدى البلد: اكتشفت إصابتى بمرض الثعلبة بالصدفة عندما كنت اصفف شعرى ونبهنى لهذا الأمر وعدت إلى والدتى التى انتابها حالة من الذهول عندما رأت فروة الراس بهذا الشكل وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا فى علاجى حيث عاودنى هذا المرض 6 مرات قبل وبعد الزواج أيضا حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة فى فروة الرأس.

وأضافت سالى عبد السلام : ذهبت إلى الدكتور الذى شخص حالتى بدقة وكشف لى أن السبب فى ذلك هو عامل نفسى وعلاج المرض بشكل صحيح واعطانى بعض الأدوية التى تحتوي على كورتيزون والتى تسببت فى زيادة وزنى وكنت وقتها أقدم برنامج على mbc وكنت أبكى بحرقة بسبب الشكل مطلوب للمذيعة التى تظهر على الشاشة ولم أعلن عن شيئ وقتها.

وأوضحت سالى عبد السلام: الدكتور كان مندهشا من شكل فورة شعرى بسبب مرض الثعلبة لدرجة أنه قال لى انتى محسودة وهذا الأمر دفعنى للخوف على نفسى بشدة.