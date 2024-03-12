خدعني.. عبد الناصر زيدان يكشف تفاصيل إصابته بكسر مضاعف فى برنامج رامز

نشر الإعلامى عبد الناصر زيدان تعليقا جديدا بشأن حلقته ببرنامج المقالب “رامز جاب من الآخر ” والتى كان رافض لاذاعتها فى البداية، بسبب ما تعرض له من إصابة جسيمة.

وقال عبد الناصر زيدان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “تقديري واحترامي لمعالي المستشار ترك آل الشيخ يمنعني من الحديث في تفاصيل دقيقة خلال هذا الفيديو .. بس حبيت أقول لحضراتكم بأن مهيب عبدالهادي مطلعش جدع معايا .. ورامز جلال خدعني .. والمصريين في mbc مصر خذلوني .. وانتظروا أقوي حلقة في كل حلقات رمضان”.

حل الفنان أحمد السقا، والفنان باسم سمرة، ضيفي الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الآخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.

وقام رامز جلال بخداع أحمد السقا وباسم سمرة، وألقاهم في المياه، قائلا “لقاء الطرنش”.