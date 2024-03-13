رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

أثار الفنان رامز جلال الجدل ببرنامجه الجديد المقالب كالعادة، وظهر من خلاله بمجموعة ملابس مثيرة للجدل لأنها غريبة وغير مألوفة.

وظهر رامز جلال بجاكت باللون الزيتي المشجر من دار ازياء عالمية وهي Louis Vuitton، وبلغ سعره 7000 دولار أي حوالي 350 الف جنيه.

بينما ظهر بنظارة شمسية تحمل نفس ماركة الجاكيت قد تصل سعرها 1400 دولار أي حوالي 70 الف جنيه.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف.