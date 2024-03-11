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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

نسرين طافش
نسرين طافش

تألقت بعض الفنانات والنجمات بالعباءة في أول يوم رمضان، وذلك لأنها تعتبر الزي الرسمي في هذه المواسم الدينية، واختلفت تفاصيل العباءة من فنانة لأخرى.

 

وفي هذا التقرير نستعرض الفنانات التي تألقت بالعباية أول يوم رمضان.

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ميريام فارس

أثارت ميريام فارس الجدل بإطلالة رمضانية غير متوقعة، مرتدية عباءة واسعة باللون البرتقالي مكشوفة من الساقين، ذات أكمام واسعة، حيث علق الجمهور «عباية مفتوحة دونت ميكس».

ميريام فارس 

نسرين طافش

وتألقت نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان بيزك باللون الأبيض، ونسقت معه عباءة باللون الأصفر الزاهي تبرز أناقتها.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذهبي ذا كعب عالي لاستكمال إطلالتها الساحرة، وارتدت مجوهرات لافتة مثل العقد كبير الحجم في الرقبة، وأقراط في الأذن.

وتركت نسرين طافش خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف، ووضعت المكياج الناعم الجذاب، فاختارت اللون البينك في الشفاه مع إبراز العين بالكحل الاسود.

نسرين طافش 

ميريهان حسين

وخطفت ميرهان حسين الأنظار بإطلالة مختلفة ومثيرة للجدل، مرتدية عباءة باللون الأسود وبرقع بسلاسل فضية على الوجه.

واعتمدت ميرهان حسين على المكياج الجرئ، حيث برزت العين بالكحل الأسود الداكن، والايلانير البارز، مع احمر الشفاه البني مع البلاشر ذات الألوان الترابية على الوجنتين.

ميرهان حسين 

رضوى الشربيني

تألقت رضوى الشربيني بإطلالة مختلفة رمضانية، مرتدية قفطان واسع بألوان الأبيض والأسود، بحزام عريض يبرز قوامها الرشيق ذات أكمام واسعة وطويلة.

وخطفت رضوى الشربيني الأنظار، حيث اعتمدت على تسريحة شعر جديد، تركت خصلات شعرها البني القصير منسدلا بطريقة مميزة أعلى الكتف مع إبراز قصة شعر مختلفة.

رضوى الشربيني 
ميرهان حسين ميريام فارس نسرين طافش ميريهان حسين المواسم الدينية إطلالة رمضانية

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