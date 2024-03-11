لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت لاميتا فرنجية على الصور كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم.

وتألقت لاميتا فرنجية بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت الساري الهندي باللون الأخضر مزينا ببعض الزهور الذهبية ووضعه على الرأس بطريقة ملفتة.

ومن الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجيه المكياج الجذاب، حيث اختارت اللون البني في الشفاه، مع تحديد العين بالكحل الأسود.

وتزينت لاميتا فرنجية ببعض المجوهرات اللافته، حيث اختارت العقد الكبير في الرقبة مع الاكسسوار في الرأس على طريقة الهنود.