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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

زوجة مؤمن زكريا
زوجة مؤمن زكريا

تتألق زوجات اللاعبين دائما على السوشيال ميديا، ويخطفن الأنظار بمجموعة من الازياء منها المحتشمة ومنها الجريئة والمثيرة.

ونستعرض في هذا التقرير اطلالات زوجات اللاعيبة على السوشيال ميديا.

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زوجة رمضان صبحي 

تحرص حبيبة إكرامي زوجة اللاعب رمضان صبحي على خطف الأنظار دائما بإطلالتها الملفتة، والتي تتميز بالاحتشام والأناقة، وتلفت الأنظار بالحجاب البسيط.

وتتميز زوجة رمضان صبحي بالظهور البسيط حيث لا تتكلف بوضع المكياج الصارخ أو الجرئ، فتكتفي بوضع اللمسات البسيطة مثل الليب جلوس والبلاشر الهادئ.

زوجة رمضان صبحي 

زوجة مؤمن زكريا 

تلفت زوجة مؤمن زكريا الأنظار دائما بمجموعة إطلالات بسيطة تتميز بالأناقة والاحتشام، كما تتصدر الترند بسبب مساعدتها لزوجها المليئة بالحب والعطاء.

زوجة مؤمن زكريا 

زوجة ميسي 

تثير زوجة ميسي الجدل دائما بإطلالتها المختلفة حيث تظهر بالملابس الجريئة والملابس المكشوفة، فهي تميل إلى ارتداء الالوان الزاهية مثل الأحمر والبينك والأصفر.

كما تعتمد على المكياج اللافت، فهي تميل إلى وضع الالوان الترابية التي تتناسب مع بشرتها البرونزية.

زوجة ميسي

زوجة الحضري 

تتألق أيضا زوجة الحضري بالاطلالات العصرية على احدث صيحات الموضة، حيث تميل إلى ارتداء الفساتين التي تبرز أنوثتها والملابس الكاجوال.

زوجة الحضري

زوجة محمد صلاح

تخطف زوجة محمد صلاح الأنظار دائما بمجموعة إطلالات محتشمة، حيث تميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيكي المعتمدة على البليزر والبنطال البسيط.

كما تعتمد زوجة محمد صلاح على ارتداء الحجاب البسيط مع وضع بعض اللمسات الجمالية الهادئة.

زوجة محمد صلاح 
اللاعب رمضان صبحي زوجة اللاعب رمضان صبحى زوجة رمضان صبحي زوجة مؤمن زكريا زوجة الحضري زوجة محمد صلاح زوجة ميسي

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