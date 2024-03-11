فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

نشرت ماهي المصري ابنة الفنان ماجد المصري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ابنة ماجد المصري بإطلالة جريئة، مرتدية فستان بيزك مضلع باللون الاسود، يبرز انوثتها، ونسقت معه جاكيت أسود لاستكمال إطلالتها.

واعتمدت ابنة ماجد المصري على الظهور بلمسات جمالية هادئة، حيث اختارت المكياج الهادئ معتمد على الألوان الهادئة الفاتحة.

وتركت ابنة ماجد المصري خصلات شعرها الأسود الناعم منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف.

ونسقت ماهي مع الإطلالة ساعة في اليد على احدث صيحات الموضه.