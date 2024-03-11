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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري

نشرت ماهي المصري ابنة الفنان ماجد المصري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ابنة ماجد المصري بإطلالة جريئة، مرتدية فستان بيزك مضلع باللون الاسود، يبرز انوثتها، ونسقت معه جاكيت أسود لاستكمال إطلالتها.

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واعتمدت ابنة ماجد المصري على الظهور بلمسات جمالية هادئة، حيث اختارت المكياج الهادئ معتمد على الألوان الهادئة الفاتحة.

وتركت ابنة ماجد المصري خصلات شعرها الأسود الناعم منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف.

ونسقت ماهي مع الإطلالة ساعة في اليد على احدث صيحات الموضه.

ابنة ماجد المصري 
ماجد المصري ابنة ماجد المصري ابنة الفنان ماجد المصري الفنان ماجد المصري صور ماهي المصري

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