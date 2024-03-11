أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة هند صبري في حفل أوسكار 2024، بإطلالة ناعمة.

خطفت هند صبري الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود اللامع، بصيحة الأوف شولدر، مجسم يبرز أنوثتها وجمالها، يتوسطها حزام رفيع باللون الأسود.

وبرزت هند صبري أناقتها بالمجوهرات الثمينة، مرتدية العقد اللافت في الرقبة مع أسورة تجذب الأنظار في اليد.

واعتمدت هند صبري على تسريحة شعر جذابة، حيث وضع بعض خصلات شعرها إلى الخلف بدون أي تكلف.

ومن الناحية الجمالية وضعت هند صبري اللون الأحمر في الشفاه، مع البلاشر البارز في الوجنتين ، مع بعض اللمسات الجمالية الهادئة في العين.