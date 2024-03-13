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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 3.. أحمد زاهر يلفق قضية لـ حسن الرداد

صدى البلد

اذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل “ محارب ” ، والذي يعرض حصريا علي مجموعة قنوات cbc ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد . 

 

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “ محارب ” عدد من الاحداث ، ومنها تلفيق المحامي “ أحمد زاهر ” قضية لمحارب “ حسن الرداد ” حيث قام احد الاشخاص بالوقوف امام سيارة محارب ليتهمه بدهسه بالسيارة ، وبعد ان دخل محارب الزنزانه ، وجد الشاب الذي قام بهدس والدته لينهال عليه بالضرب . 

أما والدة زوجة حسن الرداد “ ناهد السباعي ” فقد استغل حبس محارب ، ليقوم بالدخول إلى شقته ونقل عفش الزوجية ، مما جعله يدخل في شجار مع أشقائه . 

 

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

 

محارب  يواجه  داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

حسن الرداد: أول مرة أقدم شخصية تشبه "محارب"

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب : 

 

مسلسل محارب يضم عدد من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

 

 

مخرج ومؤلف مسلسل محارب : 

 

تتؤلي مهمة إخراج مسلسل “ محارب ” المخرجة شيرين عادل هي مخرجة مصرية، تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب".

إما مسلسل “ محارب ” فهو من تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال .

محارب الفنان حسن الرداد المخرجة شيرين عادل حسن الرداد عفاف شعيب ماجد المصري مجموعة قنوات cbc

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