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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن الرداد: أول مرة أقدم شخصية تشبه "محارب"

حسن الرداد
حسن الرداد

أكد حسن الرداد أن هذه هى المرة الأولى التي يقدم فيها شخصية تشبه محارب في مسلسله الذي يحمل نفس الأسم وينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال: "الظروف تدفع عزيز محارب لقيادة الميكروباص، والدخول في صراع كبير مع عدد من الأشخاص مثل أحمد زاهر وماجد المصري".

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

محارب  يواجه  داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

مسلسل محارب يضم عدد من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب 

تتولي مهمة إخراج مسلسل “ محارب ” المخرجة شيرين عادل هي مخرجة مصرية، تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب".

إما مسلسل “ محارب ” فهو من تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال .

احمد الفيشاوي المخرجة شيرين عادل الموسم الرمضاني الحالي تامر عبد المنعم حسن الرداد

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