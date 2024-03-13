مصرع أحد حراس أردوغان في حادث سير

لقي أحد أفراد طاقم حراسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادث سير، وذلك أثناء قيام الرئيس بجولة في ولاية شرناق جنوبي تركيا.

وحسب شبكة "yirmidort.tv" التركية، فإن الحادث أسفر كذلك عن إصابة 3 أشخاص آخرين من بينهم اثنان من الحرس الرئاسي.

وكان الفريق الأمني الذي تعرض للحادث، ضمن خطة تأمين وحماية موكب الرئيس التركي.

ونقل الموقع عن الرئيس التركي قوله: “أدعو الله بأن يرحم حارسنا ضابط الشرطة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

فيما لم تذكر السلطات مزيدا من المعلومات أو التفاصيل الإضافية عن الحادث الذي تعرض له طاقم الحراسة سوى أنه حادث سير.