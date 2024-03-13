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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: إدارة بايدن تسير على «حبل مشدود» وتحت ضغوط كثيرة

بايدن
بايدن

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، الدكتور إدموند غريب، إن هناك تغييرات في الموقف الأمريكي من استمرار الحرب في  غزة  وامتدادها لرفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ربما كانت تتوقع ردود فعل مختلفة من "بيني جانتس" عضو حكومة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تقاريرا تشير إلى أنه لا يمكن الثقة في نتنياهو، لافتا إلى أن بايدن مستمر في دعم إسرائيل؛ لحماية نفسها، وبالتالي ربما يكون هناك نوعا من الارتباك في الموقف الأمريكي من إسرائيل.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسير على حبل مشدود، وتحت ضغوط كثيرة سواء داخلية أو خارجية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعلم أن ما يجري في قطاع غزة هو عمل مروع، بدأ يترك تداعيات خطيرة على سمعة ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل نظام عالمي هش.

جامعة جورج تاون واشنطن لحرب في غزة غزة نتنياهو

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