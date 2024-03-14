لدوره البارز في العمل الشرطي.. تكريم مأمور مركز سمالوط غرب

كرمت مؤسسة لم الشمل بمركز سمالوط محافظة المنيا - والتي تهدف إلى نزع فتيل الأزمات ونشر المصالحات بالمحافظة- العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب"، لدوره في خدمة الأهالي ودوره البارز في العمل الشرطي.



وأكد شعبان الشاعر صاحب مبادرة لم الشمل أن العميد محمود الحلواني يوميا يواجه مشاكل وصعوبات لا حصر لها ومع كل هذه الأعباء شخصية مهذبه محبوب من الجميع يتعامل باحترام مع الجميع.



وأوضح أنه نموذج يدرس لأنه يعكس كل معاني الالتزام والأدب وحسن المعاملة بروح الحب والود ، يقدر ظروف الجميع في ظل اللوائح والقوانين .



وكانت مبادرة لم الشمل في صعيد مصر عقد عشرات مجالس الصلح بين المسلمين والمسيحيين بالمحافظة ، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى للوحدة بين نسيجي الأمة مسلمين ومسيحيين ، ويتعاون الكثير من عمد ومشايخ قرى المحافظة في إنهاء الخصومات.

وأضاف الشاعر في تصريحات لـ "صدى البلد" أن "لم الشمل" هى مبادرة أهلية لرصد أسباب المشاكل التي تؤجج الفتن والعمل على حلها والقضاء عليها وخلق جو من الألفة والأخوة بين المسلمين والمسيحين ، والنزول إلى أرض الواقع وعلاج المشكلات معالجة واقعية، والإصلاح بين العائلات.