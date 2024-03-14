مجدي يوسف يكشف سر زيارة رئيس وزراء هولندا لمصر في هذا التوقيت

تحدث مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، عن العلاقات المصرية الهولندية، قائلا: مصر تحتاج استثمارات هولندية مباشرة، كما أن هولندا بحاجة إلى الطاقة الخضراء من مصر.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، هولندا ستكون في أزمة كبيرة دون دعم مصر، منوها بأن أوروبا على الصعيد الشعبي تدعم قطاع غزة.



وأوضح أنه لا حلول لأزمات الشرق الأوسط دون المرور على مصر وأن تكون الدولة المصرية هي اللاعب فيها.



واسترسل: الفترة القادمة ستشهد مصر زيارات مكثفة من قادة أوروبا، متابعا: هناك أنباء متداول داخل الاتحاد الأوروبي، عن وجود صفقة كبيرة لدعم مصر.