أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مصر حذرت من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة.. الحكومة للمواطنين: توحيد سعر الصرف يسهم في استقرار السلع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: مصر حذرت من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يثمن دعوة رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة من أجل العمل على وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم.

الوزراء للمواطنين : توحيد سعر الصرف يسهم في استقرار السلع

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأوضاع بدأت نسبيا في الهدوء والاستقرار، متابعا: الحكومة تعمل على توفير السلع والسيطرة على الأسعار، وتوحيد سعر الصرف.

رئيس بنك مصر: التحويلات الخارجية زادت 10 أضعاف.. ولبينا جميع قوائم انتظار العملة الصعبة

أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، وفقا لتصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، أن إجراءات البنك المركزي أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي أسهمت في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية.

لماذا اختار رسول الله غار حراء للتعبد والاعتكاف؟.. أحمد عمر هاشم يوضح

تحدث أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسباب اختيار رسول الله لغار حراء.

خلايا المخ لا تتجدد.. حسام موافي يحذر من حوادث السيارات |فيديو

تحدّث حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن حوادث السيارات وكسر الجمجمة.

ما تعريف الفتوى وأهميتها؟ علام يوضح

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الفتوى الإخبار عن حكم شرعي في واقعة محددة بأطرافها أو بطرفها المستفتي.



معتز إينو: قرار رحيلي عن الأهلي أسوأ ذكرى في حياتي

قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن أسوأ ذكرى شخصية في حياته، تعود إلى قراره بالرحيل عن النادي الأهلي، موضحا: كنت متمسك جدا بالبقاء في الفريق، ولكن عدم المشاركة في المباريات؛ دفعتني إلى اتخاذ هذا القرار الصعب".

الناس فكراني بعيط من الفرحة.. مصطفي كامل: جالي تليفون في فرح ابني بوفاة حلمي بكر

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن وفاة الموسيقار الراحل حلمي بكر، قائلا: "ابنه قال أنا جاي بكره، وعملنا مداخلة، وبدأت تظهر نية إنقاذ حلمي بكر، فقال هشام إن الطرف الآخر للأزمة سيذهب بأبيه إلى المستشفى، فحذرته من أن يحدث ذلك قبل أن يعود إلى مصر".

الأمم المتحدة الإنمائي: إعادة إعمار غزة يستغرق سنوات إن لم يكن عقودا

أذاعت فضائية القاهرة الإخبارية، نبأ عاجل، جاء من خلاله، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أكد أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات إن لم يكن عقودا.

القيادة المركزية الأمريكية : نفذنا عملية إنزال جوي جديدة للمساعدات في غزة

أذاعت فضائية القاهرة الإخبارية، نبأ عاجلا، يفيد بأن القيادة المركزية الأمريكية،أعلنت تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة للمساعدات في قطاع غزة.



