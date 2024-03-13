معتز إينو: قرار رحيلي عن الأهلي أسوأ ذكرى في حياتي

قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن أسوأ ذكرى شخصية في حياته، تعود إلى قراره بالرحيل عن النادي الأهلي، موضحا: كنت متمسك جدا بالبقاء في الفريق، ولكن عدم المشاركة في المباريات؛ دفعتني إلى اتخاذ هذا القرار الصعب".

وأضاف معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "لاعبي الكرة الحقيقيين كانوا بيلعبوا في الشوارع، وانضموا لمنتخب المدارس والمنطقة واللعب في الدورات الرمضانية.

وأوضح أن كان يتمنى دائما أن يكون مشهورا، قائلا: "كنت بحلم أكون مشهور وألعب في التليفزيون والناس تتصور معايا".

وكشف لاعب النادي الأهلي السابق، العديد من الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، لافتا إلى أنه يتشرف بمسقط رأسه بمنطقة حلوان، وقضى بها أجمل وأحلى أيام حياته، وكان يعشق اللعب دائما في الشارع.