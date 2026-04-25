الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول بذور الشيا؟

بذور الشيا
بذور الشيا
نهى هجرس

يمكن للأطفال تناول بذور الشيا دون أي مخاطر أو مضاعفات، فرغم صغر حجمها، إلا أنها غنية بالعناصر الغذائية التي تُسهم في نمو الطفل وصحته، ما يجعلها إضافة مثالية لنظام غذائي متوازن. 

فوائد بذور الشيا للاطفال

1. قد تساعد في نمو الدماغ

تُعدّ بذور الشيا مفيدة لنمو الدماغ لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية، يكتمل نمو دماغ الطفل بنسبة 90% بحلول سن الخامسة، ولذا تُشكّل بذور الشيا جزءًا أساسيًا من هذه العملية، وتشير دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن بذور الشيا غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، الذي يُساعد على تعزيز نمو الدماغ .

2. بذور الشيا تخفف الإمساك

يُعدّ الإمساك شائعًا بين الأطفال، ويمكن لبذور الشيا أن تُساعد في علاجه، يحتوي كل  (28 جرامًا) من بذور الشيا على 9.75 جرامًا من الألياف، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، تُعدّ الألياف مفيدة جدًا لصحة الجهاز الهضمي. 

3. قد تساعد بذور الشيا الأطفال على بناء عظام أقوى

بذور الشيا مصدر طبيعي للكالسيوم الضروري لبناء عظام قوية، كثيراً ما نؤكد على أهمية الحليب للأطفال، ولكن هل تعلم أن بذور الشيا تحتوي على أكثر من خمسة أضعاف كمية الكالسيوم الموجودة في الحليب كامل الدسم، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ؟ يحتوي 100 غرام من الحليب كامل الدسم على 113 ملغ من الكالسيوم، بينما يحتوي 100 غرام من بذور الشيا على 631 ملغ من الكالسيوم

المصدر health direct

