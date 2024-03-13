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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاته كسرت ضهري

مش هقدر أوفيه حقه.. معتز إينو: أبويا كان صاحبي ووكيل أعمالي |فيديو

صدى البلد

كشف معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، تفاصيل علاقته بوالده قائلا: أبويا الله يرحمه كان صاحبي ووكيل أعمالي واستشارته في كل قراراتي وانتقالاتي بين الأندية ومهما قلت عنه مش هقدر أوفيه حقه، ووفاته كسرت ضهري وأصيبت بذهول عندما تلقيت اتصالا في الساعة الرابعة فجرا يفيد بوفاة والدي في حادث سير "نزلت أجري بالعربية ولما شفته في سيارة الإسعاف شعرت أنني بحلم وأشاهد فيلمًا".

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وأضاف معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أمي دعمتني ووقفت بجانبي وكانت بتحب تشوفني ناجح دائما وزغرطت لما شافتني بلعب في التليفزيون وكان فرحانه بي".

وتحدث لاعب النادي الأهلي السابق، عن طفولته، لافتا إلى أنه كان وحيدا و"دلوعة البيت"، وبدأت حياتي الكروية باللعب في صفوف فريق شباب حلوان العام، وتقدمت لاختبارات الناشئين في نادي الزمالك التي كان يقودها الكابتن هشام يكن.

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