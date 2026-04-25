الذهب في السعودية يسجل 496 ريالا .. تفاصيل المعدن الأصفر بالمملكة

استقر سعر الذهب في السعودية مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم السبت 25-4-2026 من دون تغيير.

وأظهرت بيانات أعيرة الذهب في أسواق المملكة العربية السعودية ثباتاً لمعظم المشغولات المختلفة وذلك بالنسبة للجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 496 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 567.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 520.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 496.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 425.75 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3973 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب 17.657ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4708 دولار