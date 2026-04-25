الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تعافى نتنياهو منه .. ماذا يسبب سرطان البروستاتا

نتنياهو
نتنياهو
اسماء محمد

أعلن بنيامين نتنياهو أنه خضع لعلاج من سرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة، بعد اكتشاف ورم خبيث خلال فحص طبي روتيني.

وكشف نتنياهو أن علاج سرطان البروستاتا كان ناجحا معه وقد خضع لجلسات العلاج الاشعاعي وأن حالته الصحية مستقرة 

عوامل الخطر

ووفقا لموقع مايو كلينك هناك بعض العوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهى :

السن الأكبر من 50 عامًا

 يزداد خطر التعرض للإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر ويكون أكثر شيوعًا بعد سن الخمسين.

العِرق الأسود

في الولايات المتحدة، يكون خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الأشخاص ذوي البشرة السوداء أعلى مقارنةً بالأشخاص من الأعراق أو الخلفيات العرقية الأخرى ولا يعرف اختصاصيو الرعاية الصحية سبب ذلك بشكل دقيق كما يكون من المرجح أن ينمو سرطان البروستاتا لدى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بسرعة أو يكون في مرحلة متأخرة (متفاقمة) عند اكتشافه.

السيرة المَرضية العائلية

إذا شُخِّص أحد أقاربك من الدرجة الأولى، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء، بسرطان البروستاتا، فقد يزيد خطر تعرضك للإصابة به وقد يزداد الخطر أيضًا إذا كان هناك أقارب آخرون مصابون بسرطان البروستاتا، مثل الأجداد أو أشقاء الوالدين.

التغيّرات في الحمض النووي

 تُورَّث بعض التغيّرات في الحمض النووي التي تزيد خطر الإصابة بالسرطان من الوالدين إلى الأبناء ويمكن أن تُسبب التغيّرات في الحمض النووي المعروفة باسم BRCA1 و BRCA2 زيادة خطورة الإصابة بسرطان البروستاتا وتشتهر هذه التغيّرات بارتباطها بزيادة خطورة الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض.

السُمنة

  الأشخاص المصابون بالسُمنة معرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا مقارنةً بمن يُعد وزنهم ضمن النطاق الصحي وقد أسفرت الدراسات التي أجريت على هذه الحالة عن نتائج متباينة لكن من المرجح أن ينمو سرطان البروستاتا بسرعة أكبر لدى الأشخاص المصابين بالسُمنة، ويزيد احتمال عودته بعد العلاج.

تدخين التبغ

 تشير بعض الأبحاث إلى وجود علاقة بين التدخين وسرطان البروستاتا، لكن لا تتفق كل الدراسات على ذلك وقد يكون خطر عودة السرطان أعلى لدى المصابين بسرطان البروستاتا الذين يدخنون كما يكون خطر انتشار السرطان خارج البروستاتا أعلى لدى المدخنين.

التعرّض للمواد الكيميائية

 تشير الأبحاث إلى أن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا قد يكون أعلى لدى الأشخاص الذين تعرضوا لمواد كيميائية معينة، بما في ذلك العامل البرتقالي والزرنيخ.

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

