الرئيس السيسي: الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري مع هولندا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا الذي بدأ زيارة لمصر اليوم، قائلا “مرحبا بكم في مصر، في زيارة تأتي لتعزيز التعاون المشترك بين بلدينا”، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تأكيد التزام الدولتين بتعزيز العلاقات الثنائية، وأن يكون هناك أفاق أوسع للتعاون الإقتصادي والإجتماعي والثفاقي.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الهولندي، ان المباحثات عكست توافق الرؤى، على أن تكون مصر شريك موثوق به لدول الإتحاد الأوربي، في عدد من الملفات، أهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب ودعم الإستقرار في المنطقة.

وتابع الرئيس السيسي، أنه تم الإتفاق، على وجود امكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات الهولندية المباشرة للسوق المصري.