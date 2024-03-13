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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما تعريف الفتوى وأهميتها؟ علام يوضح

الدكتور شوقي علَّام،
الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الفتوى الإخبار عن حكم شرعي في واقعة محددة بأطرافها أو بطرفها المستفتي.

واسترسل “شوقي علام” خلال حواره ببرنامج “اسأل المفتي” مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد،: الفتوى إنزال الحكم من عمومه وتجرده على هذه الواقعة المحددة بذاتها.

واسترسل: أن النص العام المجرد من النص الإلهي "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، هذه الآية في مخاطبة وتكليف إلهي للمؤمنين بأن يصوموا فهي تتناول الكل.

وشدد على أن الفتوى تتأثر بالنية، وتتغير بتغير الحال والزمان والشخص، متابعا: الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والأشخاص.
 



 

الفتوي شوقي عل ام مفتي الجمهورية حمدي رزق برنامج “اسأل المفتي”

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