ما تعريف الفتوى وأهميتها؟ علام يوضح

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الفتوى الإخبار عن حكم شرعي في واقعة محددة بأطرافها أو بطرفها المستفتي.



واسترسل “شوقي علام” خلال حواره ببرنامج “اسأل المفتي” مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد،: الفتوى إنزال الحكم من عمومه وتجرده على هذه الواقعة المحددة بذاتها.



واسترسل: أن النص العام المجرد من النص الإلهي "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، هذه الآية في مخاطبة وتكليف إلهي للمؤمنين بأن يصوموا فهي تتناول الكل.



وشدد على أن الفتوى تتأثر بالنية، وتتغير بتغير الحال والزمان والشخص، متابعا: الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والأشخاص.







