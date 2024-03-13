هل القرآن لا يوجد به نص صريح يحرم الخمر والميسر؟..حسام موافي يجيب

تحدث حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن حكم شرب الخمر، قائلا: أحد الاشخاص تحدث معي حول حكم شرب الخمر.



وأضاف “حسام موافي” خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد :" الشخص قال لي إنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم ينص على تحريم شرب الخمر".



واسترسل: الله عز وجل أمرنا بأن نجتنب الخمر، والتجنيب أشد من التحريم، مستشهدا بقول الله عز وجل :" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".



وأكمل: الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مستشهدا بقول الله عز وجل:"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون".



