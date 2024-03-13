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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هل القرآن لا يوجد به نص صريح يحرم الخمر والميسر؟..حسام موافي يجيب

حسام موافي، أستاذ
حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

تحدث حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن حكم شرب الخمر، قائلا: أحد الاشخاص تحدث معي حول حكم شرب الخمر.

وأضاف “حسام موافي” خلال تقديمه  برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد :" الشخص قال لي إنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم ينص على تحريم شرب الخمر".
 

واسترسل: الله عز وجل أمرنا بأن نجتنب الخمر، والتجنيب أشد من التحريم، مستشهدا بقول الله عز وجل :" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وأكمل: الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مستشهدا بقول الله عز وجل:"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون".

 

حسام موافي طب قصر العيني شرب الخمر برنامج رب زدني علما الخمر

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