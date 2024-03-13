رئيس بنك مصر: التحويلات الخارجية زادت 10 أضعاف.. ولبينا جميع قوائم انتظار العملة الصعبة

أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، وفقا لتصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، أن إجراءات البنك المركزي أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي أسهمت في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية.

وقال محمد الإتربي، إن تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف، وتم تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة، مؤكدا أن هناك إقبالا كثيفا من المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك؛ لشراء أذون الخزانة المصرية.

وتابع رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، أن هناك تغييرا جذريا في نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للسوق المصرية، مع تعديل النظرة المستقبلية من جانب وكالة "موديز"، مؤكدا أن ارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين ارتفع لدى شركة الصرافة التابعة للبنك.