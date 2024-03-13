خلايا المخ لا تتجدد.. حسام موافي يحذر من حوادث السيارات |فيديو

تحدّث حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن حوادث السيارات وكسر الجمجمة.

وأضاف “حسام موافي” خلال تقديمه برنامج “رب زدني علمًا”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن حوداث السيارات قضية خطيرة للغاية، متابعًا: جميع حوادث السيارات تحدث بسبب الاستهتار.



واسترسل: أكثر من 85% تحدث نتيجة الاستهتار من السائقين، أو نتيجة مرور الطريق دون انتظار.

وأكمل: استخدام الهاتف سبب في حدوث حوادث السيارات أيضا، موضحا استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة بمثابة جريمة.



وشدد على أن خلايا المخ الوحيدة التي لا تتجدد، ولذلك التعرض لحادث في الجمجمة مخيف وصعب للغاية.



