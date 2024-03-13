الناس فكراني بعيط من الفرحة.. مصطفي كامل: جالي تليفون في فرح ابني بوفاة حلمي بكر

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن وفاة الموسيقار الراحل حلمي بكر، قائلا: "ابنه قال أنا جاي بكره، وعملنا مداخلة، وبدأت تظهر نية إنقاذ حلمي بكر، فقال هشام إن الطرف الآخر للأزمة سيذهب بأبيه إلى المستشفى، فحذرته من أن يحدث ذلك قبل أن يعود إلى مصر".

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "هشام قطع تذكرة وقال أنا جاي، وهو جاي عرف إن والده توفى، وغضب مني لأني كنت في فرح ابني وبكيت، والناس اعتقدت أنني أبكي بسبب الفرحة".







مصطفى كامل: جالي تليفون في فرح ابني إن حلمي بكر مات

تابع الفنان: "كنا كلنا بنحضن بعض في الفرح، وجالي تليفون في الفرح إن حلمي بكر مات، فانهرت وبكيت وصرخت، ومن صريخي، رسالة لهشام، قلت له: قعدت أقولك انزل، لأني كنت شايف حاجة المستشار مرتضى ونادية مصطفى سمعوها مني".