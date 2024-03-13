مصطفى كامل يكشف سر غضب ابن حلمي بكر منه.. ويبكي بسبب ابنة الراحل

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن وفاة الموسيقار الراحل حلمي بكر، قائلا: "ابني قال أنا جاي بكرة وعملنا مداخلة وبدأت تظهر نية إنقاذ حلمي بكر، فقال هشام إن الطرف الآخر للأزمة سيذهب بأبي إلى المستشفى، فحذرته من أن يحدث ذلك قبل أن يعود إلى مصر".

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "هشام قطع تذكرة وقال أنا جاي، وهو جاي عرف إن والده توفى، وغضب مني لأني كنت في فرح ابني وبكيت والناس اعتقدت أنني أبكي بسبب الفرحة".

وتابع الفنان: "كنا كلنا بنحضن بعض في الفرح وجالي تليفون في الفرح إن حلمي بكر مات، فانهرت وبكيت وصرخت ومن صريخي رسالة لهشام قلت له قعدت أقولك انزل، لأني كنت شايف حاجة المستشار مرتضى ونادية مصطفى سمعوها مني"

قال الفنان مصطفى كامل، إنّ ابنة الموسيقار الراحل حلمي بكر كانت نقطة ضعفه، مشيرًا إلى أنها كانت محور حديث الراحل معه: "ربنا يكون في عونها، أنا قلبي مع هذه البنت".

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "في فترة الانفصال عمل لها عيد ميلاد وجابني وكنت أبص في عين حلمي إن البنت دي كانت نقطة ضعفه".

حلمي اتلاعب بالبنت دي

وتابع الفنان باكيا: "حلمي اتلاعب بالبنت دي، كان عاوز يلاقي حاجة في حياته يحبها أو يرتبط بها، لم أكن أشعر بأنه يتحدث عن طفلة، ولكن أنثى، مثل الشخص الذي يبحث عن أنثى يعيش حياته معها، لدرجة أن كثيرين منا كانوا يريدون توجيه اللوم على هذا الإحساس ولم يكن يقبل من أي شخص المساس بها، فقد كانت هدف حياته وحب حياته".



قال الفنان مصطفى كامل، إنّه لم يسعَ إلى التواصل مع هشام نجل الملحن الراحل حلمي بكر قبل وفاة "بكر" في ظل أزمته الأخيرة، موضحًا: "هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّا".

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "أنا أكتر حد حزين على حلمي بكر، واتخذت عهدا على نفسي منذ 6 شهور بأني لن أتدخل في أمر يخص حلمي بكر لأني تعبت من الزج باسمي واندفاعي من أجله بسبب حبي له ثم يتهاون في حق نفسه، فيطلب مني أن أتدخل مرارا وتكرارا".

وتابع الفنان: "دعمت حلمي بكر وهو أشاد بي، ولكني لا أحتاج إشادة لأن حلمي بكر حبيبي، فقد كان صديقي، لم أقف معه بدافع الأستاذية لكني أحبه، وهو كان يحبني ويستحق أن يُحب، فقد كان قيمة كبيرة في حياتنا الفنية وفي حياتي الشخصية".

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه طلب من هشام نجل الملحن الراحل حلمي بكر أن يعود إلى مصر كي ينقذ والده ويتعامل مع الأزمة، واعدا إياه بأن نقابة المهن الموسيقية ستدعمه.

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "لم يكن من الداعي أن يجرى الزج باسمي في الأزمة، قلت له عندما تنزل، فإننا جميعا سندعمك، وقال لي أنت واخد عني فكرة غلط ومش هينفع نتكلم واتس ولازم نتكلم تليفون".

زكيت المستشار مرتضى منصور للدفاع عنه

وتابع الفنان، أن هشام قال له إن والده يتعرض لأزمة كبيرة وعبّر له عن مخاوفه من خطر شديد يحدق بحياته: "قال لي إن والده يتعرض لأزمة كبيرة، فقلت له من فضلك انزل لوالدك، لكنه كان دائما يقول لي أنا هحجز، وقعدت أقوله انزل بسرعة، وزكيت المستشار مرتضى منصور للدفاع عنه، ومكنتش عاوز أدخل طرف لأني شبعت، مش بخاف، لكن لما حمايتي تتطلب ويتعامل مع نفس الطرف اللي بيشتكي منه فأنا مش صغير".