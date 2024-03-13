مصطفى كامل: مكنتش عاوز أدخل طرف في أزمة حلمي بكر لأني تعبت

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه طلب من هشام نجل الملحن الراحل حلمي بكر أن يعود إلى مصر كي ينقذ والده ويتعامل مع الأزمة، واعدا إياه بأن نقابة المهن الموسيقية ستدعمه.

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "لم يكن من الداعي أن يجرى الزج باسمي في الأزمة، قلت له عندما تنزل، فإننا جميعا سندعمك، وقال لي أنت واخد عني فكرة غلط ومش هينفع نتكلم واتس ولازم نتكلم تليفون".

زكيت المستشار مرتضى منصور للدفاع عنه

وتابع الفنان، أن هشام قال له إن والده يتعرض لأزمة كبيرة وعبّر له عن مخاوفه من خطر شديد يحدق بحياته: "قال لي إن والده يتعرض لأزمة كبيرة، فقلت له من فضلك انزل لوالدك، لكنه كان دائما يقول لي أنا هحجز، وقعدت أقوله انزل بسرعة، وزكيت المستشار مرتضى منصور للدفاع عنه، ومكنتش عاوز أدخل طرف لأني شبعت، مش بخاف، لكن لما حمايتي تتطلب ويتعامل مع نفس الطرف اللي بيشتكي منه فأنا مش صغير".